В торговом центре в Москве обрушился потолок

Бывший муж Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в турецком Бодруме, ранее был солдатом-наемником в Литве, он выстрелил в своих жертв пять пуль, забрал сына и уехал во Францию. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники.