В торговом центре в Москве обрушился потолок

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В торговом центре на западе Москвы обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба Никулинской межрайонной прокуратуры.
По предварительным данным, в торговом центре на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесного потолка.
В настоящее время информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.
Столичная районная прокуратура контролирует проведение проверки и выяснения деталей произошедшего.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению оснований, по результатам которых могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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В настоящее время информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению оснований, по результатам которых могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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Анастасия Чинкова