В трамвае Екатеринбурга избили беременную женщину

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В трамвае Екатеринбурга произошла драка, одна из её участник оказалась беременной, об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb.
По словам очевидцев происшествия, между двумя пассажирками трамвая произошёл спор, в результате которого сорокалетняя женщина ударила беременную оппонентку по животу.
Также остаётся неизвестным, в каком состоянии госпитализировали беременную женщину. Подробности происшествия устанавливаются.
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«На остановке «Кузнецова» встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина около сорока лет ударила беременную в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно», - говорится в сообщении Telegram-канала.
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Евгения Парфентьева