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В трамвае Екатеринбурга избили беременную женщину

24 ноября 2023, 17:26
Фото: iStock/Natalia Kuzina

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В трамвае Екатеринбурга произошла драка, одна из её участник оказалась беременной, об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb.
По словам очевидцев происшествия, между двумя пассажирками трамвая произошёл спор, в результате которого сорокалетняя женщина ударила беременную оппонентку по животу.

«На остановке «Кузнецова» встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина около сорока лет ударила беременную в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно», - говорится в сообщении Telegram-канала.


Также остаётся неизвестным, в каком состоянии госпитализировали беременную женщину. Подробности происшествия устанавливаются.

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#беременные женщины
#екатеринбург
#скорая помощь
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Житель ЛНР бросил бомбу в автомобиль с женой и дочерью
В ЛНР вынесут приговор мужчине, из ревности бросившему бомбу в машину с женой
24 ноября 2023, 19:03

Фото: iStock/fizkes

Житель Луганской Народной Республики, который из ревности бросил взрывное устройство в автомобиль с женой, тестем и дочерью, предстанет перед судом. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в регионе Елена Марковская.
Она отметила, что расследование уголовного дела завершено. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых покушение на убийство двух и более лиц.

Марковская рассказала, что супруги часто ссорились на почве ревности. В один день женщина вместе с малолетней дочерью и отцом приехала, чтобы забрать личные вещи, и вспыхнул очередной конфликт. В результате этого мужчина взял взрывное устройство и бросил его в автомобиль, в котором находились все три родственника. Салон машины мгновенно воспламенился, ребёнок получил множественные повреждения. 

Уточняется, что доказательная база собрана, а уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. 

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СК: В Ростовской области задержали двух мужчин, похитивших 16-летнюю девушку
24 ноября 2023, 18:46

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ростовской области задержали двух мужчин, которые похитили 16-летнюю девушку, об этом сообщили в пресс-службе орловского УМВД и СУСК РФ по региону в пятницу.
По информации следствия, 21 ноября два жителя Краснодарского края приехали в одно из сёл Орловской области, где похитили 16-летнюю девушку, насильно затолкав её в машину. С ней они уехали в Ростовскую область. 

О пропаже в полицию сообщила мать несовершеннолетней. Позже автомобиль похитителей был замечен в Ростовской области, где похитителей и задержали. Девушку передали родителям. 

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Следствие ходатайствует о помещении подозреваемых под стражу.

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#похищение
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Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД Белянкина по делу о мошенничестве
Суд заключил под стражу менеджера РЖД Белянкина по делу о мошенничестве
24 ноября 2023, 17:00

Фото: iStock/Elena Horrmann

Начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.
Отмечается, что в отношении Белянкина суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Суд вынес данное поставление ещё в начале ноября, однако защите удалось его обжаловать. 

В московском суде не стали раскрывать детали возбуждённого дела, но отметили, что по статье о мошенничестве Белянкину грозит до 10 лет лишения свободы. 

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#мошенничество
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Авдеев: Потерпевший крушение БПЛА обнаружили во Владимирской области
24 ноября 2023, 16:25

Фото: iStock/Sergafa

Неопознанный беспилотник обнаружили в лесу во Владимирской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.
Как отмечает Telegram-канал Mash, потерпевшее крушение устройство было найдено во Владимирской области впервые с начала российско-украинского конфликта. 

Неопознанное устройство обнаружили в лесу Юрьев-Польского района 22 ноября. 

При этом, во Владимирской области введён запрет на полёты гражданских беспилотников. 

Принадлежность устройства в настоящий момент устанавливается. Однако, после проверки правоохранительных органов было выяснено, что никакой опасности рухнувшее устройство не представляло. Ни взрывчатки, ни иного боеприпаса на нём не было.

В результате падения БПЛА никто не пострадал, отметил Авдеев.

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#беспилотник
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#губернатор
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Бегун-ампутант Писториус, осужденный за убийство, выйдет по УДО
24 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/OlFedv

Бегун-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство, освободится из колонии условно-досрочно, об этом сообщает агентство AFP.
14 февраля 2023 года спортсмен убил свою девушку Реву Стенкамп. Он сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалету, заявив, что принял возлюбленную за грабителя. Его осудили на 13 лет и 5 месяцев лишения свободы. 

В первый раз защита Писториуса ходатайствовала об условно-досрочном освобождении в марте 2023 года, однако, тогда им было отказано, поскольку спортсмен ещё не отбыл минимальный срок, установленный для этого преступления. 

Сейчас же Департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил прошение бегуна-ампутанта об УДО. Он выйдет на свободу 5 января 2024 года. 

При этом, мать убитой девушки выразила сомнения в том, что Писториус достоин УДО. Она убеждена, что он прекрасно знал, что стреляет по её дочери, а не по грабителю.

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#спортсмен
#юар
#убийство
#колония
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В Саратове вынесли приговор девушке, плюнувшей в Вечный огонь
Девушка заплатит штраф в 30 тысяч рублей за плевок в Вечный огонь в Саратове
24 ноября 2023, 16:00

Фото: iStock/Paha_L

Саратовский суд вынес приговор девушке, снявшей видео с плевками в Вечный огонь. Об этом в своём Telegram-канале сообщает СК РФ.
Отмечается, что инцидент произошёл 17 марта. Девушка в состоянии алкогольного опьянения начала бить ногами Вечный огонь памятника борцам социалистической революции 1917 года и плевать в него. Всё это она засняла на видео, после чего опубликовала в соцсетях. Следственный комитет возбудил дело, однако решение было отменено прокуратурой. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить дело и продолжить расследование инцидента. 

Отмечается, что 20-летнюю жительницу Саратова обвинили в осквернении мест захоронения и надмогильных сооружений. По этой статье ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Уточняется, что суд избирал меру пресечения с учётом беременности подсудимой. 

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#вечный огонь
#суд
#приговор
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Второклассники попытались заняться сексом в туалете столичной гимназии
24 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/SylvieBouchard

Двое учеников второго класса московской гимназии в Свиблово попытались заняться сексом в туалете учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, на уроке дети обменивались любовными записками. По словам девочки, одноклассник предложил ей поступить «как взрослые». Она рассказала школьному психологу, что ее воображение разыгралось и она согласилась.

Тогда 13 ноября, в Международный день сирот, она повела мальчика в туалет, где дети и попытались заняться сексом, однако их поймали. Теперь со школьниками и их родителями будет работать психиатр. В самой же школе также провели совет по профилактике подобных случаев при участии методиста.

Уточняется, что гимназия, в которой произошел инцидент, входит в список топ-100 московских школ.

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#гимназия
#дети
#инцидент
#психиатр
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Российский поселок забросало человеческими костями с размытого кладбища
На берегу Байкала в Большом Голоустном люди находят человеческие кости
24 ноября 2023, 15:14

Фото: istock / nantonov

В иркутском поселке Большое Голоустное на берегу Байкала размыло старое кладбище. Сообщается, что люди находят кости, которые вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Иркутская областная прокуратура.

«Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное», — сказано в сообщении.
Ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее сообщалось, что в Москве при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания в 1-м Сетуньском проезде  при проведении строительных работ был обнаружен человеческий скелет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#скелет
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Мобилизованный из Бурятии сфабриковал смерть, чтобы не возвращаться на СВО
24 ноября 2023, 15:13

Фото: iStock/Sinenkiy

Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев купил поддельную справку о смерти, чтобы не возвращаться на специальную военную операцию, об этом сообщает Улан-удэнский гарнизонный военный суд.
По информации суда, Арабжаев был призван на службу в ноябре 2022 года. В марте 2023 года он уехал в отпуск, из которого не стал возвращаться. Вместо этого он приобрёл фиктивную справку о собственной смерти. 

В мае нынешнего года Арабжаев был задержан по месту жительства.

После проведения всех необходимых экспертиз, подсудимый был признан вменяемым и годным к службе. 

Суд признал Арабжаева виновынм по статье о дезертирстве и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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