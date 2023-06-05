В третьем российском регионе выявлены отравления сидром

Фото: Фотобанк Московской области
Отравления сидром вслед за Ульяновской и Самарской областями выявили в Удмуртии
В еще одном регионе России удалось зафиксировать случаи тяжелого отравления алкоголем. Речь идет об Удмуртии. Там двое граждан поступили в медучреждение.
По словам вице-премьера правительства республики Эльвиры Пинчук, пациентами оказались 20-летний мужчина и 34-летняя женщина. В настоящий момент, они находятся в критическом состоянии.
Напомним, некоторое время назад появились новости об отравлении сидром жителей Ульяновской области. Там в числе пострадавших оказались более 20 человек, девять из них скончались.
Ранее «Радио 1» сообщало, что число погибших из-за некачественного сидра достигло 12
По словам вице-премьера правительства республики Эльвиры Пинчук, пациентами оказались 20-летний мужчина и 34-летняя женщина. В настоящий момент, они находятся в критическом состоянии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что число погибших из-за некачественного сидра достигло 12
Татьяна Лаврова