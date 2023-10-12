В ЦАХАЛ подтвердили обезглавливание детей боевиками ХАМАС

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Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил информацию о том, боевики палестинского движения ХАМАС убивали и обезглавливали израильских младенцев в кибуце при вторжении в Израиль. Его словам передает The Guardian.
Он рассказал, что тела детей с отсеченными головами были найдены в кибуце Беери. Всего, по его словам, было убито около 100 жителей общины.
Конрикус уточнил, что 12 октября из кибуца вывезли очень много мешков для трупов.
Таким образом, в ЦАХАЛ подтвердили информацию, которая ранее появилась в СМИ о том, что боевики ХАМАС при вторжении убивали и обезглавливали людей, в том числе и детей.
Ранее спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о том, что в кибуце Кфар-Аза были найдены обезглавленные боевиками ХАМАС младенцы.
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Конрикус уточнил, что 12 октября из кибуца вывезли очень много мешков для трупов.
«Много мешков для трупов, в том числе детей, в том числе младенцев. Нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно понять и проверить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт», - рассказал Конрикус.
Таким образом, в ЦАХАЛ подтвердили информацию, которая ранее появилась в СМИ о том, что боевики ХАМАС при вторжении убивали и обезглавливали людей, в том числе и детей.
Ранее спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о том, что в кибуце Кфар-Аза были найдены обезглавленные боевиками ХАМАС младенцы.
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Элина Позднякова