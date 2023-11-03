ЦАХАЛ заявил о ночном бое в секторе Газа

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Армия обороны Израиля заявила о ночном бое с палестинцами в секторе Газа. Информацию сообщает телеграм-канал ЦАХАЛ.
Сообщается, что израильские военнослужащие уничтожили десятки бойцов противоположной стороны. В армии Израиля заявили, что действовали в ответ на обстрел со стороны палестинцев на севере сектора Газа. ЦАХАЛ применяли гранаты, противотанковые ракеты и другие взрывные устройства. Кроме того, отпетые удары наносились с помощью авиации, танков, а также ракет, которые установлены на морском катере.
Отмечается, что количество жертв в Газе превысило 8,8 тысячи человек, также более 22 тысяч получили ранения. В израиле погибло более 1400 человек, включая 20 граждан РФ. Также, по разным оценкам, около 240 пленников могут удерживать ХАМАС.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак