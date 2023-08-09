В центре Екатеринбурга обстреляли авто женщины, которая одолжила бизнесмену 15 миллионов

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В центре Екатеринбурга неизвестный мужчина на самокате обстрелял черный Mercedes, сообщает E1.RU.
Инцидент произошел 8 августа на улице Московской.
По информации СМИ, у хозяйки авто был конфликт с крупным бизнесменом, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Накануне суд обязал его выплатить женщине долг. По ее словам, именно бизнесмен может быть причастен к обстрелу ее авто.
Она также отметила, что стрелок целился в тонированное заднее сидение, на уровне в головы. Потерпевшая уверена, что таким образом ее хотели убить.
Женщина написала заявление в правоохранительные органы, происшествие расследуется.
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По информации СМИ, у хозяйки авто был конфликт с крупным бизнесменом, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Накануне суд обязал его выплатить женщине долг. По ее словам, именно бизнесмен может быть причастен к обстрелу ее авто.
Женщина написала заявление в правоохранительные органы, происшествие расследуется.
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Евгения Парфентьева