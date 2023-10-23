В центре Иркутска подожгли четыре дома

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В центре Иркутска в ночь на понедельник подожгли четыре нежилых дома на разных улицах. Об этом ГУМЧС по региону сообщает в Телеграм-канале.
«Серия из четырех пожаров произошла сегодня на улице Байкальской, Седова, Красных Мадьяр и Кожова… Дознаватели МЧС России на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина — поджог», — говорится в публикации.
Благодаря бдительности жильцов близлежащих домов распространения огня и жертв удалось избежать. В настоящее время правоохранители проводят проверку.
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