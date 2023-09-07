В центре Москвы Ferrari вылетела на тротуар

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В Москве на Садово-Кудринской улице на тротуар вылетел автомобиль Ferrari Portofino. Водителю и двум пассажирам была оказана медицинская помощь на месте, они пострадали несильно.
Baza пишет, что стоимость в России подобных моделей Ferrari сейчас колеблется от 30 до 50 млн. рублей.
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