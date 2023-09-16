В центре Москвы иномарка въехала в стоящий на «аварийке» автомобиль

Фото: istockphoto / Aleksei Andreev
На Садовой-Спасской улице автомобиль на высокой скорости въехал в стоящую на дороге машину в центре столицы, передает московский дептранс в телеграм-канале.
Уточняется, что около стоящей на «аварийке» машины стояли люди. Некоторые получили травмы.
На месте работают оперативные службы. Также, столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале о том, что водитель автомобиля, на которого был совершен наезд, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
В районе ДТП затруднено автомобильное движение.
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Дана Игумнова