В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь

Фото: iStock/Azaliya
В четверг, 30 ноября, в центре Москвы погибла лошадь. Животное по кличке Маффин скончалось от удара током, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
«Хозяйке Маффина тоже досталось, но удар был не такой сильный. С женщиной всё в порядке», — цитирует издание слова собеседника.
Уточняется, что трагедия произошла на улице Большая Дмитровка. Предварительно, женщина ехала на лошади верхом, когда животное поразил разряд тока.
Читайте также:
На юго-западе Москвы взорвалась трансформаторная будка
Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы
Sabah: Убитая в Турции россиянка жаловалась на поступавшие ей угрозы
Диана Аванесян