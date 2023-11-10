Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В центре Москвы облили зелёнкой 15-летнего рэпера Baby Melo

В центре Москвы облили зелёнкой 15-летнего рэпера Baby Melo

10 ноября 2023, 11:55
Фото: istock / artolympic

Фото: istock / artolympic

На несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) напали и облили зеленкой в центре Москвы.
Telegram-канал Mash пишет, что 15-летний Меладзе отдыхал вечером в районе метро «Кузнецкий Мост», потом он спустился в метро, и там на него напали. Неизвестные распылили в лицо рэперу перцовый баллончик, а потом облили зеленкой и скрылись с места происшествия. Baby Melo вызвал полицию и написал заявление.

В начале ноября стало известно, что на мать рэпера Baby Melo был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. А несовершеннолетнего рэпера поставили на профилактический учет.


В конце сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в ГИБДД. Причиной стали многочисленные нарушения рэпера Baby Melo во время езды. По словам Мизулиной, 15-летний артист превышает скорость на трассе М-11. При том, что у парня нет прав.

Читайте также:

На фанатку Zero People возбудили уголовное дело за драку с ОМОН на концерте

В Москве арестовали россиянина за госизмену, дело под грифом «секретно»

В Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми
#москва
#чп
#рэп
#подростки
#родители
#нападение
#полиция
Читайте нас в
При обрушении моста под Подольском пострадала 60-летняя женщина
10 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/kieferpix

При обрушении моста под Подольском пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём рухнувшей в дыру «Шкоды». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что у женщины обнаружили серьёзные травмы груди и ног, а также ушиб головы. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Напомним, в деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. Он рухнул вниз вместе с пролетом. Движение на данном участке полностью заблокировано. На месте работают оперативные службы. 

Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.

Читайте также:

В Подмосковье обрушился пролет автомобильного моста, есть пострадавшие

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Как спастись от шумных соседей-арендаторов? – советы эксперта по ЖКХ Москвиной
#подмосковье
#автомобиль
#советы
#женщины
#травмы
Читайте нас в
В Подольске временно закрыто движение на участке «Кутьино-Дубровицы»
10 ноября 2023, 12:29

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В связи с обрушением части моста через р. Пахра, находящегося на региональной дороге «Кутьино-Дубровицы», движение на участке временно закрыто. ОБ этом сообщил и. о. главы г.о. Подольск Московской области Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
Для удобства жителей сделана схема объездного пути обрушенного моста.

Стоит отметить, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы по устранению проблемы.

Кроме этого, во время происшествия на мосту обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что во время обрушения пролета моста на нем находился движущийся автомобиль. 60-летняя женщина была доставлена в больницу с множественными ушибами.

Читайте также:

В Подмосковье обрушился пролет автомобильного моста, есть пострадавшие

В подмосковной школе подрались учительница математики и мать одной из учениц

При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша
#подольск
#автомобиль
#женщина
#происшествия
#подмосковье
Читайте нас в
В Подмосковье обрушился пролет автомобильного моста, есть пострадавшие
10 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/J2R

В деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. Он рухнул вниз вместе с пролетом. По предварительным данным, пострадала водитель. Сейчас врачи оказывают 60-лньней женщине помощь. У нее диагностированы множественные ушибы.

Движение на данном участке полностью заблокировано.

Ранее сообщалось, что экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию протеста на мосту Ватерлоо в Лондоне, помешав проезду скорой помощи с включёнными «мигалками». Отмечается, что акция экоактивистов была направлена против добычи нефти и газа.


Читайте также:

В Крыму в доме рухнул балкон, есть погибшие

При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша

Женщина пострадала в результате взрыва газа в доме Нижнего Новгорода
#врачи
#помощь
#автомобиль
#водитель
#подольск
#мост
Читайте нас в
В Ленобласти учительницу подозревают в сексуальном насилии над сыном
10 ноября 2023, 12:11

Фото: iStock/vmargineanu

В Ленинградской области учительницу подозревают в совершении сексуального насилия над пятилетним сыном. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, 34-летняя женщина работает учителем в одном из посёлков Кировского района Ленинградской области. Ее подозревают в совершении сексуального насилия над собственным пятилетним сыном.

По предварительным данным, она заставляла его раздеваться, а после трогала и целовала сына в интимные места. Сейчас мальчику уже девять лет, свои действия сексуального характера мать совершала, когда ему было всего пять.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее также сообщалось, что тренер по тхэквондо из Хабаровского края приставал к своим малолетним воспитанницам во время поездки на соревнования. 46-летний тренер из краевой федерации «Тхэквондо ВТФ» Евгений П. домогался к маленьким воспитанницам своей же секции, когда они поехали на соревнования.


Читайте также:

В Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми

В Благодарном умерла 3-летняя девочка, на которую наехала ГАЗель

В подмосковной школе подрались учительница математики и мать одной из учениц
#уголовное женщина
#мать
#соревнования
#поездки
#девочка
Читайте нас в
В Благодарном умерла 3-летняя девочка, на которую наехала ГАЗель
10 ноября 2023, 11:13

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

3-летняя девочка попала под колеса маршрутки в городе Благодарном Ставропольского края.
В региональном управлении ГИБДД сообщают, что ДТП случилось 9 ноября на улице Однокозова. 60-летний водитель пассажирской «ГАЗели» наехал на ребёнка. Девочка вместе с мамой находилась на посадочной площадке, оступилась и упала под отъезжающую маршрутку.

С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в реанимацию, где она скончалась. Врачам не удалось её спасти, несмотря на все усилия. 

Водитель маршрутки за последние два года шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

Читайте также:

Сбежавшая корова насмерть затоптала 75-летнего пенсионера

В Брянской области расстреляли автомобиль, погиб подполковник ФСБ

«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
#дети
#дтп
#авария
#чп
#больница
Читайте нас в
На фанатку Zero People возбудили уголовное дело за драку с ОМОН на концерте
10 ноября 2023, 10:53

Фото: istock / Akintevs

Правоохранители возбудили уголовное дело против поклонницы группы Zero People за драку с сотрудником ОМОН по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 50-летняя москвичка Наталья Артёмова задержана и находится в отделении полиции, где объясняется за свое поведении.

Вчера, 9 ноября, сотрудники ОМОН сорвали концерт группы в Санкт-Петербурге. Всех посетителей концертного зала уложили на пол и начали проверку документов. Артемова решила поругаться с правоохранителями и дала одному из них пощечину. Она кричала, что заплатила деньги и хочет послушать выступление. Женщина является давней поклонницей Zero People, а точнее их другого проекта Animal ДжаZ.

«У меня оружие. Ты не понимаешь что ли? Стой на месте!» — ответил ей сотрудник ОМОН и прижал нарушительницу к стене.
Чуть позже члены дуэта Zero People извинились перед зрителями за срыв выступления. Они также поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали провести концерт в городе в другой день.

Читайте также: 
В ДНР задержали украинца, который хотел убить директора завода в Мариуполе

В Москве задержали мать, пытавшуюся продать новорожденного ребенка

«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного

#дело
#концерт
#уголовное дело
#женщина
#нарушение
Читайте нас в
Сбежавшая корова насмерть затоптала 75-летнего пенсионера
Metro: В Великобритании сбежавшая корова растоптала пенсионера
10 ноября 2023, 10:35

Фото: istock / Smederevac

В Великобритании корова сбежала от хозяйки на местном рынке и насмерть затоптала 75-летнего мужчину из графства Кармартеншир. Об этом пишет издание Metro.
Трагедия случилась 19 ноября 2022 года, когда пенсионер Хью Эванс переходил дорогу. Животное взбесилось и напало на человека. Мужчина получил большое количество травм и переломов, его доставили в больницу. Медики пытались спасти его жизнь на протяжение недели, но травмы были слишком серьезные, и мужчина скончался. 

8 ноября 2023 года были представлены результаты расследования, а также прошло слушанье показаний свидетелей. По словам очевидцев, изначально корова вела себя спокойно, но в городе вдруг начала нервничать и убежала, выбив дверь трейлера, в котором находилась. 

После происшествия администрация города обязала владелицу рынка установить дополнительную защитную решетку, чтобы обезопасить горожан.

Читайте также: 
В ДНР задержали украинца, который хотел убить директора завода в Мариуполе

В Москве задержали мать, пытавшуюся продать новорожденного ребенка

«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного

#животное
#трагедия
#пенсионер
#жизнь
#травмы
#мужчина
#происшествия
Читайте нас в
ЦАХАЛ ударил по территории Сирии в ответ на атаку школы беспилотником в Эйлате
10 ноября 2023, 10:17

Фото: istock / ronib1979

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Сирию после запуска беспилотного летательного аппарата на города Эйлат с территории арабского государства. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате», — сообщили в израильской армии.
Ранее шиитское движение «Ансар Алла» а себя ответственность за совершенный обстрел города Эйлат на юге Израиля.

Ранее сообщалось, что в 420 километрах от Дамаска, к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор в перестрелку вступили бойцы сирийской армии и военные США. По информации телеканала Al Mayadeen, военнослужащие применяют артиллерийские и минометные установки, а также крупнокалиберные пулеметы.

Читайте также: 

Израиль может потратить годы на наказание всех виновных в нападении 7 октября

Мятежники-хуситы в Йемене заявили об ударе баллистическими ракетами по Израилю

Израиль впервые применил внеатмосферную ПРО «Хец 3»
#армия
#бпла
#обстрел
#удар
#сирия
#израиль
Читайте нас в
В Москве арестовали россиянина за госизмену, дело под грифом «секретно»
В Москве россиянина по фамилии Блинов арестовали по секретному делу о госизмене
10 ноября 2023, 09:46

Фото: istock / BrianAJackson

Лефортовский районный суд города Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене гражданина РФ. Об этом сообщает РИА Новости 10 ноября.

«Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в заявлении.
По информации издания, в чем заключается дело и личность подозреваемого не сообщает из-за грифа секретности, известны только инициалы. По ходатайству следствия, на время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали мужчину, который хотел уехать на спецоперацию, чтобы воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в ФСБ по региону. 

По данным ФСБ, россиянин вышел на контакт с представителями украинской террористической организации и заявил, что хочет отправиться в зону спецоперации, чтобы сражаться за украинскую сторону. 

Читайте также: 
В ДНР задержали украинца, который хотел убить директора завода в Мариуполе

В Москве задержали мать, пытавшуюся продать новорожденного ребенка

«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного

#суд
#дело
#новости
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф