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В центре Москвы произошла перестрелка, неизвестный выстрелил в мужчину по имени Алексей Ульянов, сообщает Telegram-канал 112.
Где именно произошла стрельба, скрылся ли нападавший - пока неизвестно.
На место происшествия едут медики и экстренные службы для установления всех обстоятельств случившегося.
Сегодня в Москве в доме на улице Снайперская из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Мальчик был экстренно госпитализирован с различными травмами.
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Евгения Парфентьева