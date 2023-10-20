В центре Москвы произошёл взрыв

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Очевидцы сообщают о громком хлопке в центре Москвы, в районе станций метро Новослободская и Белорусская. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Предположительно, произошёл взрыв в расположенном неподалёку от РГГУ жилом доме. Студенты, чьи учебные корпуса находятся в непосредственной близости от эпицентра происшествия, сообщают, что слышали громкий хлопок.
На улице Чаянова, неподалеку от метро Новослободская, скопились автомобили МЧС и скорой помощи, работают специалисты МОСГАЗА.
В настоящее время подробности и обстоятельства происшествия неизвестны. Специалисты уточняют все детали случившегося.
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На улице Чаянова, неподалеку от метро Новослободская, скопились автомобили МЧС и скорой помощи, работают специалисты МОСГАЗА.
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Анастасия Чинкова