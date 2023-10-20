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В центре Москвы произошёл взрыв

Очевидцы сообщают о громком хлопке на улице Чаянова в Москве
20 октября 2023, 17:27
Фото: iStock/Reinhard Krull

Фото: iStock/Reinhard Krull

Очевидцы сообщают о громком хлопке в центре Москвы, в районе станций метро Новослободская и Белорусская. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Предположительно, произошёл взрыв в расположенном неподалёку от РГГУ жилом доме. Студенты, чьи учебные корпуса находятся в непосредственной близости от эпицентра происшествия, сообщают, что слышали громкий хлопок.

На улице Чаянова, неподалеку от метро Новослободская, скопились автомобили МЧС и скорой помощи, работают специалисты МОСГАЗА.


В настоящее время подробности и обстоятельства происшествия неизвестны. Специалисты уточняют все детали случившегося.

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#мчс
#специалисты
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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
20 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Скончалась трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявления бывшего супруга спортсменки.
Причина смерти олимпийской чемпионки не сообщается.
 
Долгое время биатлонистка занимала титул единственной женщины в мире, которая брала первые места в двух зимних видах спорта. Она дважды была награждена Кубком мира и являлась бывшиим президентом Федерации биатлона Московской области. 
Резцова скончалась в возрасте 58 лет.
На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Василий Захаров. О скоропостижной смерти рассказал его внук. 

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#министр
#сво
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Роман Микоян арестован на два месяца после двойного убийства
20 октября 2023, 17:30

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Роман Микоян, приемный сын легенды рока Стаса Намина, арестован на два месяца после убийства бабушки и младшего брата. Он будет находиться в следственном изоляторе минимум до 18 декабря.
Двойное убийство своих родных Роман совершил вечером, 18 октября. Сначала он, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, нанес оказавшийся смертельным удар ножом в грудь своей бабушке 85-летней Парасковье Ткаченко. Затем нанес множественные колотые и резанные раны своему 30-летнему младшему брату Артёму. После этого он долго лежал на полу и просил прощения у Бога. В таком состоянии его и нашла мать Галина.

На допросе Роман признался в содеянном, хотя и не сразу. Дело в том, что он долгое время просто не мог вспомнить события рокового вечера. По его словам, причиной вспышки агрессии, повлекшей за собой убийства, стало то, что родные пытались учить его жизни, уговаривали завязать с наркотиками и тусовками.

Ранее Роман наблюдался у психиатра. По словам Стаса Намина, сын всегда отличался жестокостью и низостью поступков. К тому же, в последнее время он был недоволен желанием родных продать тот самый дом под Истрой, где произошла трагедия.

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#мать
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#сын
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«Гирей по голове»: Суд вынес приговор нижегородцу, убившего друга во время физкультуры
Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который убил друга гирей
20 октября 2023, 17:28

Фото: iStock/Zolnierek

Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который убил друга гирей, об этом сообщили в Семеновском районном суду.
По информации суда, в начале июля 2022 года мужчина вместе с другом распивал спиртные напитки в квартире. В определенный момент, ему на глаза попалась 16-ти килограммовая гиря, с которой он решил повыполнять упражнения, поднимая снаряд вверх. Видимо, его руки устали, и в очередной раз он не смог остановить гирю, которая полетела прямо на голову его друга, который в этот момент считал количество подходов. 

Неделю спустя его друг скончался в больнице от полученных травм. 

Мужчине предъявили обвинения по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину он полностью признал.

Суд приговорил подсудимого к одному году и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить сестре потерпевшего 400 тысяч рублей.

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#суд
#снаряд
#алкоголь
#убийство
#нижний новгород
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В Псковской области обнаружили свалку из тел домашних животных
20 октября 2023, 16:32

Фото: iStock/Christopher Shires

В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку с десятками тел домашних животных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Свалку 19 октября обнаружил пожилой местный житель. Он незамедлительно обратился в полицию.

Участковый, в зоне обслуживания которого находиться эта территория, прибыл на место происшествия, осмотрел его, отфотографировал, а также опросил обратившегося в полицию очевидца. 

В настоящий момент происшествие расследуется. Под свой контроль его взяла областная прокуратура. 

К следователям подключился и специалист государственной ветеринарной службы. С его помощью тела умерших животных пытаются идентифицировать.

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#прокуратура
#контроль
#тела
#свалка
#животные
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В подмосковном Чехове семья с двумя детьми отравилась газом в квартире
20 октября 2023, 16:22

Фото: iStock/Chepko

В городе Чехов Московской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом в квартире, об этом сообщает прокуратура по региону в своем Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что утром 19 октября родители, двое детей 11 и 7 лет были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Отмечается, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, и сейчас угрозы для их жизни и здоровья нет. 

При этом, глава семьи рассказал, что в квартире, которую он арендует, недавно заменили газовую колонку. 

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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#отравление
#прокуратура
#чехов
#подмосковье
#газ
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В Петербурге отправленный на принудительное лечение рецидивист сбежал из скорой
20 октября 2023, 16:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Санкт-Петербурге признанный невменяемым рецидивист сбежал из кареты скорой помощи, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, 20 октября около 11:30 часов отправленный на принудительное лечение рецидивист выскочил из машины скорой помощи на углу улиц Коллонтай и Бадаева и сбежал. 

Предварительно, в крайний раз мужчину осудили за разбой. Ранее же он привлекался к уголовной ответственности за грабежи, а также преступления, связанные с наркотиками. 

Суд признал преступника невменяемым и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Мужчину в синей клетчатой пижаме и с татуировкой в виде штрихкода на руке разыскивают по всему Петербургу.

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В Польше четырёхлетний ребёнок принёс самокрутку с марихуаной в детсад
#суд
#разбой
#лечение
#санкт-петербург
#скорая помощь
#наркотики
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Четырёхлетний ребёнок принёс самокрутку с марихуаной в детский сад
В Польше четырёхлетний ребёнок принёс самокрутку с марихуаной в детсад
20 октября 2023, 15:42

Фото: iStock/kieferpix

Четырёхлетний ребёнок в Польше принёс в детский сад самокрутку с марихуаной. Об этом в беседе с журналистами сообщила представитель местной полиции Магдалена Гонсовская.
Она рассказала, что инцидент произошёл в населённом пункте под Варшавой. Директор детского сада рассказала, что ребёнок вместо игрушки принёс из дома самокрутку с марихуаной. 

После поступившего сообщения в детский сад прибыли сотрудники полиции. Ребёнок рассказал, что нашёл самокрутку дома. Установить наличие наркотического вещества позволила проведённая экспертиза.

Также полицейские посетили место жительства ребёнка, где в этот момент находился его 35-летний отец. Мужчина признался, что принесённая малышом самокрутка принадлежит ему. 

Гонсовская передала рассказ мужчины. Он утверждает, что за два дня до инцидента праздновал свой день рождения. В честь праздника он решил покурить марихуану, но добавил, что не делает этого на постоянной основе. Затем в квартире была найдена ещё одна самокрутка.

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#польша
#детский сад
#ребёнок
#полиция
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Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 20
20 октября 2023, 15:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 20, об этом сообщили в посольстве РФ.
В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести. 

В ночь на 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по территории православной церкви греческого патриархата в секторе Газа. По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.

Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа, однако сроки не уточняются.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#россияне
#посольство
#погибшие
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Следователи начали проверку из-за отсрочек на мобилизацию сотрудникам ГАБТа
20 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Следователи инициировали проверку по факту выдачи отсрочек от мобилизации сотрудникам Государственного академического Большого театра (ГАБТ), об этом «РБК» сообщили источники в МВД.
По информации СМИ, в прошлом году отсрочку получил сотрудник театра Еремеев С.В. Её выдали в январе 2023 года от имени военного комиссариата Тверского района Москвы. 

При этом, ГАБТ не входит в перечень организаций, сотрудники которых имеют право на получение отсрочки от призыва по мобилизации. 

Сейчас следователи устанавливают должностное лицо, которое выдало Еремееву этот документ. Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Выдавшему отсрочку может грозить до четырех лет лишения свободы.

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#уголовное дело
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