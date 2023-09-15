В центре Москвы пять человек пострадали при ДТП

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В центре Москвы Мерседес врезался мачту городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем такси. Пострадали пять человек. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.
«Сегодня в 01.45 на на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе дома 29 водитель автомашины Мерседес не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения с последующим столкновением с автомобилем Шкода (такси)», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в аварии пострадали оба водителя, а также три пассажира такси. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести с различными травмами.
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