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В центре Москвы пять человек пострадали при ДТП

15 сентября 2023, 09:04
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В центре Москвы Мерседес врезался мачту городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем такси. Пострадали пять человек. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.
«Сегодня в 01.45 на на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе дома 29 водитель автомашины Мерседес не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения с последующим столкновением с автомобилем Шкода (такси)», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в аварии пострадали оба водителя, а также три пассажира такси. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести с различными травмами.


Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в причинах ДТП. Также водителя Мерседеса проверят на наличие алкоголя в крови на момент ДТП.

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#дтп
#такси
#аварии
#мерседес
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«Терминатор из будущего»: Голый мужчина прибежал к ресторану в Южно-Сахалинске
Голого мужчину заметили гуляющим по улицам Южно-Сахалинска
15 сентября 2023, 06:40

Фото: iStock/undefined undefined

В Южно-Сахалинске возле ресторана «Карафуто» очевидцы заметили голого мужчину. Соответствующее видео публикует Телеграм-канал «Сахалин ДТП/ЧП».
Отмечается, что голый мужчина гулял вдоль пересечения улицы Больничной и проспекта Мира. Южносахалинцы прозвали его «голым терминатором из будущего».

«Видимо «Судный день» уже близко, учитывая количество подобных случаев за последнее время на Сахалине», — отмечается в публикации.



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«Е1»: Капитан «Уральских авиалиний» объяснил, почему решил сажать самолёт в поле
15 сентября 2023, 06:22

Фото: iStock/AlekseiAntropov

Капитан авиарейса «Уральских авиалиний», посадивший свой самолёт в поле под Новосибирском, объяснил журналистам, почему так и не стал добираться до омского аэропорта. Причиной тому, как сообщает екатеринбургский портал Е1.ru, cтали неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия, а также отказ «зеленой» гидросистемы и несоответствие расчётов расхода топлива реальному положению дел.
По словам Сергея Белова, после отказа гидросистемы возникли неисправности в основной и автоматической системах торможения, управлении шасси и реверсе двигателя. Учитывая сильный порывистый ветер в аэропорту Омска на тот момент, капитан воздушного судна боялся, что самолет может слететь с полосы и загореться при данных метеоусловиях.

Тогда экипаж Airbus A320 решил сажать лайнер в Новосибирске, где длиннее и шире посадочная полоса. Но тут выяснилось, что топлива в баках остаётся критически мало, несмотря на предварительные расчёты. Учитывая все обстоятельства, Белов принял решение сажать самолёт в поле. В итоге, по его словам, когда они приземлились, то топлива в баках оставалось всего на пять минут полёта.

Напомним, что 12 сентября 2023 года в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка.

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#самолёты
#происшествия
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В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку топором
СК: В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку топором
15 сентября 2023, 05:32

В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.
В следственном комитете проинформировали, что в четверг, 14 сентября, в деревне Тагара Кежемского района к мужчине в гости пришла соседка с дочерью. Хозяин дома находился в нетрезвом состоянии и заявил, что девочка мешает ему. После этого он взял рукоять топора и стал без причин наносить девочке удары по голове.

Женщина пыталась закрыть ребенка собой и оттолкнуть мужчину, но не справилась со злоумышленником. Шестилетняя девочка скончалась в больнице. Ее мать получила незначительные травмы.

«В Кежемском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка», — сообщили в СК РФ.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ведомстве отметили, что в момент совершения преступления он мог находиться под воздействием наркотиков.

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#убийство
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РИА Новости: В Приморье застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове
15 сентября 2023, 04:23

Фото: iStock/Eric_Johnston

Приморские инспекторы охотничьего надзора застрелили медведя, который ещё с августа ходил с бидоном на голове и успел стать звездой местных СМИ и интернета. Как сообщил представитель охотнадзора, животное застрелили, потому что оно начало проявлять агрессию к людям, пишет РИА Новости.
«В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, что в конце августа приморские жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш в Хасанском райа. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог. Специалисты охотнадзора пришли на помощь лесному жителю, а потом отпустили его в лес. Сообщалось, что поисками медведя занимались специалисты при помощи сотрудников национального парка «Земля леопарда».

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#медведи
#убийство
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В Якутии затонула моторная лодка с двумя мужчинами
ЯСИА: В Якутии затонула моторная лодка с двумя мужчинами
15 сентября 2023, 04:09

Фото: iStock/Elena Gorokhova

В Якутии неподалеку от села Балаганнах в Верхневилюйском районе затонула лодка с людьми. Об этом сообщает ЯСИА.
По данным прокуратуры, в моторной лодке «Вельбот» находились двое мужчин 31 и 36 лет. В настоящее время их тела не обнаружены.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, ведутся поиски мужчин.

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#поиски
#происшествия
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#якутия
#прокуратура
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МВД: В Ярославле неизвестные лица начали стрелять по автобусам
15 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/A_N

Неизвестные устроили стрельбу по двум пассажирским автобусам в Дзержинском районе Ярославля, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
«По предварительной информации неизвестными был использован неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, для производства выстрелов в направлении <...> общественного транспорта», — говорится в заявлении

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.2 ст. 213 УК РФ). Преступников объявили в розыск.

Ранее в челябинском городе Миасс полицейские задержали четырех молодых людей, которые открыли стрельбу по горожанам. Потерпевшими стали 73-летний, 28-летний и 20-летний местные жители.

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#стрельба
#мвд
#происшествия
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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях звучит воздушная тревога
15 сентября 2023, 03:51

Фото: iStock/Photoboyko

В Днепропетровской области Украины согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны объявлена воздушная тревога.
Уточняется, что сигнал тревоги на территории региона был объявлен в 3:36.

Кроме того, в 03:27 воздушная тревога была объявлена в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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#тревога
#воздушная тревога
#украина
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В Сети появилось видео страшного ДТП в центре Москвы
Дептранс опубликовал видео страшного ДТП в центре Москвы
15 сентября 2023, 03:39

Фото: iStock/GummyBone

В центре Москвы водитель автомобиля не справился с управлением, врезался в другую машину и перевернулся.
В настоящее время одна полоса в сторону центра и две полосы в сторону области перекрыты.


«На 1-й Тверской-Ямской улице водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра», — проинформировали в столичном департаменте транспорта.



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#дтп
#столкновение
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#информация
#москва
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В США жителей штата Небраска эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой
15 сентября 2023, 02:29

Фото: iStock/Julian J Rossig

В штате Небраска, США, взорвался вагон поезда с хлорной кислотой. В настоящее время население эвакуируют местные власти, сообщает пожарная служба города Норт-Платт.
«Примерно в 12.10 (19.10 мск) произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards. Экстренная эвакуация населения», — проинформировали пожарные в социальной сети X.

В публикации говорится, что в результате взрыва случилось возгорание. По мере того как пожар стал усиливаться, стал выделяться токсичный дым, из-за чего близлежащие шоссе пришлось перекрыть.

В настоящее время возгорание локализовано, за развитием ситуации следят специалисты.

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