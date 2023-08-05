В центре Москвы сгорел элитный спорткар

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В центре Москвы, в Хилковом переулке, сгорел элитный спорткар Lamborghini. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожарные оперативно потушили возгорание, однако автомобиль уже не подлежит ремонту. Уточняется, что сначала загорелся двигатель, затем пламя охватило весь спорткар. Водитель успел быстро покинуть машину.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось, что в самом центре Москвы, на Моховой улице, произошла перестрелка. Её устроил водитель, попавший в ДТП. Водители не смогли поделить место на дороге и столкнулись, в результате чего один из них открыл стрельбу. Уточнялось, что он попал водителю в грудь.
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По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
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Анастасия Чинкова