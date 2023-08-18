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В центре Санкт-Петербурга свадебный кортеж устроил стрельбу

18 августа 2023, 00:59

Фото: iStock/Josiah S

В Санкт-Петербурге правоохранители подозревают в стрельбе в центре города мигранта из Чечни. Об этом пишет «Фонтанка».

В полицию о произошедшем сообщил водитель, который в момент стрельбы находился неподалеку от Исаакиевского собора. Он рассказал, что видел проезжающий мимо автомобиль Toyota Camry с чеченскими номерами. Ехавшие в нем люди вели себя шумно — предположительно, праздновали свадьбу, после чего на Почтамтской улице произошла стрельба.

Спустя некоторое время полицейские догнали иномарку, за рулем которой находился 34-летний уроженец республики Чечня. Он подчеркнул, что не имеет при себе оружия. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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#стрельба
#автомобиль
#полицейские
#санкт-петербург
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В Москве автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома
МВД: На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома
18 августа 2023, 01:43

Фото: iStock/Chalabala

В Москве автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
Происшествие случилось около 20:40 на Люблинской улице. Водитель на дворовой территории наехал на несовершеннолетнюю девочку. В настоящее время ребенок доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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#происшествие
#ребёнок
#водитель
#дтп
#москва
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В Нигерии задержали мужчину, принимавшего ванну с человеческим черепом
Daily Post: В Нигерии задержали мужчину, принимавшего ванну с человеческим черепом
18 августа 2023, 00:21

Фото: iStock/Tunatura

В Нигерии задержали мужчину, хранящего в квартире человеческий череп. Об этом пишет Daily Post.
Задержанным оказался 26-летний Франклин Акиносуюи, который владеет фотостудией и бутиком в городе Ондо. По его словам, череп был нужен для магического ритуала, с помощью которого мужчина хотел спасти угасающий бизнес.

«В прошлом году мой дядя отвел меня к травнику. Я рассказал ему о своих деловых проблемах, и он предложил сделать мне настойку за 200 тысяч найр (26,4 тысячи рублей). Когда все было готово, он сказал, что каждый четверг в час ночи мне нужно принимать ванну с черепом», — цитирует издание слова бизнесмена.

Он отметил, что приобрел человеческий череп у травника в штате Осун. Однако после месяца использования магического предмета ситуация с бизнесом не изменилась, и Акиносуюи планировал потребовать у травника обратно потраченные деньги.

В настоящее время правоохранители также задержали мужчину, передавшего подозреваемому череп, и его подельника.

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#бизнес
#мужчина
#череп
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Минобороны России сообщило о попытке атаки кораблей катером ВСУ в Чёрном море
18 августа 2023, 00:02

Фото: iStock/0

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером 17 августа попытались атаковать корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе отражения этой атаки сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили безэкипажный катер противника огнём бортового вооружения. 

В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи.

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#минобороны рф
#всу
#чёрное море
#корабль
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10 спортсменов из Москвы, включая детей, отравились в Сочи парами хлора в бассейне
17 августа 2023, 23:34

Фото: iStock/Stephen_Barnes

Десять столичных спортсменов госпитализировали после посещения бассейна в сочинском санатории «Аврора». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Как сообщили в ведомстве, в оздоровительное учреждение из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров.

По словам источника в Роспотребнадзоре, спортсмены посетили сауну и бассейн, после чего начали жаловаться на слабость, недомогание и кашель. В итоге в санаторий пришлось вызвать сразу три бригады «скорой».

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов, данные о случившемся направлены в прокуратуру Краснодарского края.

В свою очередь, краевая прокуратура уточнила, что все подростки в итоге были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: «Отравление парами хлора». В настоящее время угрозы их жизни не наблюдается.

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#сочи
#бассейн
#спортсмены
#дети
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Гладков: В Шебекинском районе сбит беспилотник, пострадавших нет
17 августа 2023, 23:13

Фото: официальный сайт Кремля

Система ПВО сбила беспилотник над селом Никольское в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки 16 августа более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области

Напомним, что с 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

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#беспилотник
#белгород
#бпла
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Женщину, которая оставила в пакете младенца, задержали
В Ленобласти задержали предполагаемую мать оставленного в пакете младенца
17 августа 2023, 22:24

Фото: iStock/zoka74

В Ленинградской области задержали женщину, которая, предположительно, оставила в пакете своего новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Напомним, в Ленобласти около города Пикалево обнаружили в пакете однодневного ребенка. Грудничка госпитализировали. Ребенок был найден на территории садового товарищества «Металлург». Его оставили в пакете на улице сразу после рождения.

Следователи задержали жительницу Пикалево. По предварительной версии, она родила ребенка в бане и намеренно бросила его в пакете. 

Прямо сейчас женщина находится на допросе. В ближайшее время ей изберут меру пресечения и предъявят обвинения. 

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#задержание
#младенец
#мать
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В Москве суд арестовал иностранца по делу о шпионаже
Лефортовский суд в Москве арестовал иностранца по делу о шпионаже
17 августа 2023, 22:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор по статье «Шпионаж», сообщает «РИА Новости».
«Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Известно, что некоему Спектору предъявили обвинения по уголовной статье «Шпионаж», мера пресечения по ней предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Однако, подробности дела суд не раскрыл по причине секретности. 

Ранее стало известно о задержании жителя Амурской области, который сливал данные о ядерном вооружении РФ иностранным спецслужбам. На мужчину завели уголовное дело за государственную измену.

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#суд
#москва
#иностранный агент
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Кинолог и собака спасли жизнь увязшему в болоте подростку
В Нижегородской области кинолог и собака спасли жизнь увязшему в болоте подростку
17 августа 2023, 21:26

Фото: iStock/geyzer

В Нижегородской области кинолог с собакой спасли жизнь подростку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
По информации СМИ, кинолог исправительной колонии номер 16 Александр Семагин вместе со своей служебной собакой по кличке Урма нашли пропавшего ранее подростка увязшим в болоте.

След парня взяла Урма и успешно привела своего хозяину к болоту. Семагин, с помощью полицейских, вытащили пострадавшего и оказали ему первую помощь до прибытия медиков. 

Ранее тело пропавшего в Саратовской области 14-летнего мальчика выловили из реки Большой Узень. В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, полиция и сотрудники СК.

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#кинолог
#подросток
#спасение
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В сеть попали кадры, на которых енот штурмует Бундестаг
Енота, который пытался штурмовать Бундестаг в Берлине, поймали сачком
17 августа 2023, 21:14

Фото: iStock/tomrejzek

Енот попытался штурмовать Бундестаг в Берлине, кадры происшествия публикует посольство Германии в Лондоне не своей странице в X (бывший Twitter).
Животное умудрилось вскарабкаться на несколько этажей вверх и стало бродить по карнизу.

Зверька попытались поймать с помощью сачка, однако, он раз из раза умело уворачивался от преследования.

В итоге, енота все-таки удалось поймать. Животное отнесли в лес и отпустили. 

Вчера енот напал на семилетнюю девочку в контактном зоопарке Санкт-Петербурга. В какой-то момент, агрессивный енот вцепился зубами в ухо девочке. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: укушенная рана ушной раковины. В медицинском учреждении ребенку сделали укол от бешенства.

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#животное
#германия
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Подмосковье ищет медработников