В центре Санкт-Петербурга свадебный кортеж устроил стрельбу

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В Санкт-Петербурге правоохранители подозревают в стрельбе в центре города мигранта из Чечни. Об этом пишет «Фонтанка».
Спустя некоторое время полицейские догнали иномарку, за рулем которой находился 34-летний уроженец республики Чечня. Он подчеркнул, что не имеет при себе оружия. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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Диана Аванесян