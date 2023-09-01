В центре Стамбула загорелся отель

Фото: iStock/Distortion Media
Крупный пожар возник минувшим утром в отеле в центральном районе Стамбула, эвакуированы 40 постояльцев. Об этом сообщает издание Sabah.
Пожар начался в 05:00 по мск, постояльцы отеля не смогли самостоятельно покинуть помещение из-за сильно густого дыма. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 40 туристов. Постояльцев выводили через окна и по пожарным лестницам, жертв удалось избежать. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, сообщает издание.
Читайте также:
Mash: В Москве на Новом Арбате горит ресторан
Число погибших при пожаре в доме в ЮАР увеличилось до 73 человек
В Маниле в пожаре погибли 15 человек
Анастасия Крестьянова