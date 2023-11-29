В туалете столичного суда умер подсудимый, но никто этого не заметил

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Подсудимый умер в туалете Симоновского суда Москвы и пролежал там целые сутки, никто не заметил его отсутствия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, в конце судебного слушания 46-летний подсудимый, которого обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц, отпросился в туалет. Там он умер, однако факт его невозвращения никто не заметил. В итоге суд закрыли, все ушли по домам.
Только на следующее утро конвоир обнаружил в туалете труп. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность.
Накануне также сообщалось, что в камере «Матросской тишины» обнаружено тело бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Согласно сообщению, первым мертвого 46-летнего Кузнецова увидел его сокамерник.
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Только на следующее утро конвоир обнаружил в туалете труп. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность.
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Элина Позднякова