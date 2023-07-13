В Туапсе четыре человека пропали после разгула стихии

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ
Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.
Накануне, 12 июля, оперштаб Краснодарского края объявил о введении режима ЧС сразу в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани: Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях
Стихия ударила по Туапсе в ночь на среду, 12 июля. За сутки выпало более 280 мм осадков — это три месячные нормы. Подтоплены 11 населенных пунктов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Их жителей, как и туристов, находившихся палаточных лагерях, уже эвакуировали в пункты временного размещения (ПВР).
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