В Туапсе четыре человека пропали после разгула стихии





«Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек <...> в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ)», — говорится в сообщении краснодарских следователей.Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.