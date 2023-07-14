В Туапсе обнаружено тело пропавшего без вести 15-летнего подростка

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
В Туапсе после подтоплений, вызванных ливнями, нашли тело 15-летнего подростка.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек. Поиски пропавшей 23-летней девушки продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены тела двух человек, которые пропали во время потопа. Уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ.
Пропавшими называли 67-летнего мужчину, 15-летнего подростка, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.
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Число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек. Поиски пропавшей 23-летней девушки продолжаются.
Пропавшими называли 67-летнего мужчину, 15-летнего подростка, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.
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Мария Фирсова