В Туапсе в шашлычной вспыхнул пожар

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В селе Кроянском Туапсинского района в шашлычной «Гермес» случился пожар.
РЕН ТВ пишет, что пожар случился в заведении, расположенном на въезде в Туапсе со стороны Сочи.
Причины пожара выясняются. Информации о пострадавших не поступало.
Пожарные работают на месте. В 08:30 возгорание на площади 200 кв. м было локализовано, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в Кемерове локализовали пожар, который произошёл на складе с пиротехникой. Отмечается, что на месте происшествия работали более 30 человек и 11 единиц техники.
Напомним, мощный пожар со звуками разрывов произошел в Кемерове. Произошло возгорание склада пиротехники на улице Терешковой. Здание обрушилось, так как не выдержали его конструкции.
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Причины пожара выясняются. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в Кемерове локализовали пожар, который произошёл на складе с пиротехникой. Отмечается, что на месте происшествия работали более 30 человек и 11 единиц техники.
Напомним, мощный пожар со звуками разрывов произошел в Кемерове. Произошло возгорание склада пиротехники на улице Терешковой. Здание обрушилось, так как не выдержали его конструкции.
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Мария Фирсова