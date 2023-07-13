В Туапсе во время потопа погиб человек

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Один человек погиб во время потопа в городе Туапсе Краснодарского края. Судьба ещё четырех пропавших человек остается неизвестной.
Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.
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