В Туапсинском районе четыре человека пропали из-за наводнения

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В Туапсинском районе Кубани четыре человека пропали во время стихии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Информацию подтверждаем. Организованы поиски нашими силами», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что трое из пропавших людей находились в доме, который снесло потоком воды. Позже стало известно еще об одном пропавшем мужчине. Он был за рулем автомобиля, который также унесло мощным потоком воды.
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Элина Позднякова