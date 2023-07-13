В Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены тела двух человек, которые пропали во время потопа

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Найдены тела двух человек, которые считались пропавшими без вести во время потопа в Туапсинском районе.
Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.
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