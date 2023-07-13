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В Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены тела двух человек, которые пропали во время потопа

13 июля 2023, 10:15

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Найдены тела двух человек, которые считались пропавшими без вести во время потопа в Туапсинском районе.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ.

Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

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#Туапсе
#Краснодарский край
#потоп
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Скончался житель Волгограда, на которого упала доска со строящегося здания
13 июля 2023, 10:34

Фото: iStock/Motortion

Волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания в центре города, умер в реанимации. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Сообщается, что во вторник вечером, 11 июля, на мужчину с высоты строящегося здания в центре Волгограда упала доска от опалубки. От полученного удара мужчина упал на бетонную лестницу, которая ведет к пойме реки Царица.

По данным комитета здравоохранения области, пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

В комитете дополнили, что травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью, в результате чего он скончался.

Отмечается, что сотрудники следственного комитета, полиции и прокуратуры начали проверку по факту происшествия.

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#Волгоград
#стройка
#происшествия
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В аэропорту Пулково мужчина хотел пробраться на борт через механизм шасси
13 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В Санкт-Петербурге задержан на взлетно-посадочной полосе 27-летний пассажир, который предпринял попытку пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой в Дагестан.
Telegram-канал Mash пишет, что службе безопасности аэропорта Пулково мужчина рассказал, что очень хотел улететь домой, но денег на билет ему не хватало.

Тогда молодой человек решил перелезть через забор аэропорта. Он сбежал от охраны и нашёл нужный самолет. Мужчина планировал через стойки шасси пробраться в багажное отделение и улететь.
 
Мужчину сняли с рейса, усилив охрану аэропорта. Весь маршрут безбилетника проверили кинологи с собаками, но ничего подозрительного не было обнаружено.

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#Санкт-Петербург
#Пулково
#Дагестан
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В Екатеринбурге эвакуировали 20 человек с территории Уралмашзавода из-за семейных проблем
13 июля 2023, 10:08

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Бывший муж позвонил экс-супруге и сообщил, что её машина, которая находилась на парковке завода, заминирована. Сотрудники полиции обнаружили под капотом подозрительный предмет, оцепили территорию и вызвали сапёров.
Shot пишет, что к днищу автомобиля в районе капота был прикреплён телефон. Из ближайшего к машине здания на территории завода эвакуировали 20 человек. При первичном осмотре взрывчатых веществ на телефоне не обнаружили. Телефон отправлен на экспертизу.
 
Полиция задержала мужчину. Сейчас правоохранители выясняют, кого он больше хотел напугать: свою бывшую жену или руководство стратегического предприятия.

Уралмашзавод производит оборудование для АЭС, экскаваторы для горнодобывающих компаний и тяжёлые мостовые краны.

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#Екатеринбург
#развод
#бывший муж
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Пожар в здании при отеле «Немчиновка парк» удалось ликвидировать
13 июля 2023, 10:00

Фото: Фотобанк МО

Огнеборцы ликвидировали пожар, охвативший строящееся здание при гостиничном комплексе «Немчиновка парк» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Пожар начался в среду вечером. Площадь возгорания составила 100 кв м. Огнём была охвачена кровля здания. Сведения о пострадавших не поступали
    
Причины пожара выясняются. В его ликвидации участвовали 63 человека и 23 единицы техники.

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#Московская область
#Подмосковье
#пожар
#ЧП
#Немчиновка
#отель
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В Туапсе во время потопа погиб человек
13 июля 2023, 09:33

Фото: istockphoto/Wheatfield

Один человек погиб во время потопа в городе Туапсе Краснодарского края. Судьба ещё четырех пропавших человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ.

Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

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#Туапсе
#потоп
#погибший
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В Московском гуманитарном университете на рабочем месте умер замначальника управления аспирантуры Мацуев
13 июля 2023, 09:25

Фото: iStock/blinow61

69-летний доцент, кандидат исторических наук Алексей Мацуев внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание на рабочем месте.
ЧП случилось в здании университета в среду на улице Юности в 10:30. Врачи не смогли спасти мужчину.
 
Мацуев занимал должность заместителя начальника управления аспирантуры и докторантуры МосГУ.

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#МосГУ
#Мацуев
#преподаватель
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В Екатеринбурге толпа приезжих устроила драку на пляже
13 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

На видеокадрах несколько человек начинают толкаться и бить друг друга. После чего один из конфликтующих перемещается в другое место, а за ним бросаются и остальные.
По данным E1.ru, драка случилась 11 июля на Верх-Исетском пруду. В чём причина конфликта, пока неизвестно. 

Драку разняли люди, которые отдыхали на пляже. Они вызвали на место полицию. Началась проверка.

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#Екатеринбург
#драка
#пляж
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В Хабаровске пропал студент из Северной Кореи
13 июля 2023, 09:08

Фото: iStock/blinow61

Российские власти разыскивают 25-летнего северокорейского студента Ким Тхэ Суна, который пропал 8 июля в Хабаровске.
«Лента. Ру» пишет, что пропавший учится в Дальневосточном государственном транспортном университете. Сообщается, что студент мог специально сбежать, чтобы ему не пришлось возвращаться в Северную Корею.
 
По предварительной версии, парень воспользовался моментом и скрылся намеренно в день траура — в годовщину смерти основателя КНДР Ким Ир Сена, скончавшегося в 1994 году.

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#Хабаровск
#студент
#полиция
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При пожаре в селе Шайдуриха погиб человек
13 июля 2023, 08:42

Фото: iStock/sarawutk

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области.
Под завалами было обнаружено тело женщины. Известно о двух пострадавших, которые обратились за медицинской помощью самостоятельно. Об этом сообщается в телеграмм-канале правительства региона.

Пострадавшие получили ожоги, один из мужчин был госпитализирован. 

Прежде сообщалось о пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области. По данным МЧС по региону, в результате инцидента 40 домов оказались уничтожены, проведена эвакуация жителей.  


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#пожар
#смерть
#Свердловская область
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