В Туле банда похитила подростка и вымогала у него деньги

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В Туле возбуждено уголовное дело после похищения подростка тремя парнями.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.
26 ноября три молодых человека (18, 20 и 21 года) остановили на улице 17-летнего подростка и затащили в машину. В салоне подростка повалили на пол и отвезли к нему домой. Там потерпевшего удерживали, требуя от него деньги за молчание якобы о том, что он распространял наркотики.
К полицейским обратились свидетели похищения парня. Троим молодым людям предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под домашним арестом. Правоохранители проверяют информацию о причастности потерпевшего к сбыту наркотиков.
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26 ноября три молодых человека (18, 20 и 21 года) остановили на улице 17-летнего подростка и затащили в машину. В салоне подростка повалили на пол и отвезли к нему домой. Там потерпевшего удерживали, требуя от него деньги за молчание якобы о том, что он распространял наркотики.
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Мария Фирсова