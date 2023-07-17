В Туле дебошир напал на полицейских с топором и ломом

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В Туле правоохранители во время задержания дебошира были вынуждены применить табельное оружие. Мужчина напал на полицейских с топором и ломом, пишет Телеграм-канал Shot.
Сотрудники применили табельное оружие, в результате чего буйный туляк получил ранение. Позже стало известно, что нападавший страдает шизофренией. Он также ранил сам себя в шею.
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Диана Аванесян