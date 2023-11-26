В Туле начали восстанавливать поврежденные БПЛА окна в многоэтажке

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В Туле приступили к восстановлению окна в многоэтажке, повреждённого в результате утренний атаки дроном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.
«На данный момент окна еще не восстановили», — цитирует агентство слова собеседника.
Представители экстренных служб рассказали, что восстановление остекления уже ведётся. Уточняется, что люди временно разместились у родственников в ожидании завершения работ.
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Диана Аванесян