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В Туле начали восстанавливать поврежденные БПЛА окна в многоэтажке

РИА Новости: В Туле начали восстанавливать поврежденные БПЛА окна в многоэтажке
26 ноября 2023, 14:30
Фото: iStock/ivansmuk

Фото: iStock/ivansmuk

В Туле приступили к восстановлению окна в многоэтажке, повреждённого в результате утренний атаки дроном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.
«На данный момент окна еще не восстановили», — цитирует агентство слова собеседника.

Представители экстренных служб рассказали, что восстановление остекления уже ведётся. Уточняется, что люди временно разместились у родственников в ожидании завершения работ.


Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ранее сообщил, что над территорией Тульской области в ночь на 26 ноября была пресечена атака БПЛА. Один из них в результате потери управления врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Один из жильцов получил ранение, остекление трёх квартир повреждено. Отмечается, что серьёзных повреждений нет

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#пво
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У берегов Греции затонуло грузовое судно, есть погибшие
26 ноября 2023, 15:13

Фото: istockphoto/Wirestock

Грузовое судно потерпело крушение рядом с греческим островом Лесбос.
Сообщается о 14 погибших членах экипажа, сообщает агентство AMNA.

Грузовое судно потерпело крушение в 4,5 морской мили к юго-западу от Лесбоса. В данный момент ведётся поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера греческих портовых служб, вертолет ВВС и фрегат ВМС.

Грузовое судно Raptor двигалось в Турцию с поставкой соли. На корабле работали два сирийца, четверо индийцев и восемь египтян. В 7:00 утра судно сигнализировало о механической неисправности, а в 8:20 пропало с радаров.

Портал NewsIt.gr пишет, что судно было под флагом Коморских островов. Одного моряка удалось спасти, поиски остальных членов экипажа ведутся. 

Ранее, в октябре, в Северном море произошло столкновение двух грузовых суден. В аварии скончался один человек, ещё четверо числятся пропавшими без вести. 

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#происшествие
#мир
#греция
#трагедия
#новости
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МВД РФ разыскивает пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
26 ноября 2023, 14:53

Фото: iStock/Dzurag

МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta* Стоуна Энди Марка по уголовной статье. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на базу данных ведомства.
«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — говорится в публикации.

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#мвд
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#люди
#рф
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В Забайкальском крае ребёнку оторвало кисть из-за взрыва кофемолки
26 ноября 2023, 14:08

Фото: istockphoto/NRuedisueli

Школьнику оторвало руку во время взрыва кофемолки, которую подобрали на улице.
Baza пишет, что сторож нашёл рядом с домом кофемолку и принёс её домой. Сын мужчины захотел проверить прибор. Восьмиклассник включил его, и раздался взрыв. Мальчик получил множественные осколочные ранения. Врачам пришлось ампутировать кисть одной руки.

Мать пострадавшего рассказала, что у семьи не было недоброжелателей. Правда, недавно случился один конфликт. Семья приобрела дом, а потом продавец сказал, что ему якобы недоплатили 300 тысяч рублей. В адрес семьи посыпались угрозы. 

Возбуждено уголовное дело о попытке убийства.

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#школьник
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В Подмосковье в пожаре погибли люди
26 ноября 2023, 11:49

Фото: iStock/Distortion Media

Два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре.
РЕН ТВ пишет, что огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. 

Личности и пол жертв устанавливают правоохранители. 

Ранее сообщалось, что труп жестоко убитой женщины был обнаружен в квартире в Ленинградской области. Страшную находку сделал 24 ноября житель деревни Витино. Он заглянул в окно квартиры, которую арендовала погибшая, и увидел на полу бездыханное тело.

Погибшей оказалась 53-летняя женщина, которая жила в этой квартире примерно 10 лет.

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#подмосковье
#пожар
#люди
#происшествие
#новости
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Во Франции после смерти подростка от ножевых ранений начались беспорядки
26 ноября 2023, 11:32

Фото: istockphoto/http://robin-clouet.fr

На юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер после гибели подростка в результате поножовщины вспыхнули беспорядки.
Об этом информирует радиостанция France Bleu. Полицейские уже задержали 20 человек.

Трагедия случилась во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром.

Накануне, требуя справедливости по этому делу, крайне правые активисты (от 50 до 100 человек) вышли на улицы квартала Монэ.

Протестующие переворачивали и поджигали мусорные баки. Полиция задержала 20 манифестантов, три человека получили легкие травмы. Чтобы обеспечить порядок на шествии, были привлечены 120 силовиков. Протестующие кидали в правоохранителей камни и петарды.
 
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#франция
#политика
#подростки
#новости
#мир
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В Ленобласти мужчина заглянул в окно и увидел изрезанный труп женщины
26 ноября 2023, 11:09

Фото: istockphoto/Natasa Ivancev

Труп жестоко убитой женщины был обнаружен в квартире в Ленинградской области.
РЕН ТВ сообщает, что страшную находку сделал 24 ноября житель деревни Витино. Он заглянул в окно квартиры, которую арендовала погибшая, и увидел на полу бездыханное тело. 

Погибшей оказалась 53-летняя женщина, проживавшая в этой квартире примерно 10 лет. 

«На теле были множественные ножевые ранения в области спины», - рассказал собеседник. 
Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области задушила детей, потому что устала за ними ухаживать и слушать громкие крики. За 3 дня до первой трагедии женщина ушла пить, оставив детей одних.

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#ленинградская область
#новости
#происшествие
#убийство
#женщины
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В Челябинской области школьница заставляла подругу пить уксус и резала её ножом
26 ноября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/PKpix

В Южноуральске ученица 6 класса напала на сверстницу.
Школьница заставляла девочку запивать уксусом таблетки и била её ножом по лицу и шее. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Южноуральского г. о. во «ВКонтакте».

Всё произошло в парке Южноуральска. По предварительной версии, школьница предприняла попытку расправиться с одноклассницей. Она заставляла жертву съесть таблетки и запить их уксусной кислотой, но она отказывалась. 

Тогда девочка нанесла оппонентке два ножевых ранения в шею и лицо. В происходящее вмешались прохожие. Пострадавшая школьница доставлена в больницу, а нападавшая девочка отправлена в психиатрическую клинику Челябинска.

«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь», — сказал глава Южноуральска Ярослав Куленко.
Правоохранители разбираются в случившемся. 

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#школьники
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#полиция
#новости
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В Алтайском крае произошло огненное ДТП с грузовиком и «Газелью»
26 ноября 2023, 08:33

Фото: iStock/Anton Novikov

В районе села Шубенка Алтайского края на трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось смертельное ДТП.
«Газель Next» столкнулась с грузовиком и легковой Skoda, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Мужчина, управляя автомобилем «Газель Next», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем», - сообщили в ведомстве.
После удара грузовик съехал в кювет и загорелся, а «Газель» въехала в легковушку.

45-детний водитель «Газели» скончался на месте. Водитель грузовика сгорел. Два человека, которые находились в Skoda не пострадали. 

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#новости
#происшествие
#дорога
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«112»: Жертвой стрельбы в Северной Осетии стал родной брат главы города Алагир
26 ноября 2023, 07:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Жертвой стрельбы в городе Алагир (Северная Осетия) стал родной брат главы местного самоуправления Германа Гаглоева Алан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как установило следствие, вечером 25 ноября 34-летний вышел из круглосуточной аптеки на улице Хетагурова, около которой стоял чёрный Mercedes. В этот момент в него выстрелили несколько раз, в результате чего Гагиев получил тяжёлые ранения в лëгкое, руку, и обе ноги. После этого стрелявшие сели в машину и уехали.



Гагиев был госпитализирован в реанимацию, а полицейские объявили план «Перехват», однако пока он не принёс результатов. Зато удалось установить личность одного из стрелков — им оказался 30-летний Казбек Кулумбеков.

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#стрельба
#происшествие
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