В Туле прогремело несколько взрывов, в части города погас свет

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В Туле прогремело несколько взрывов, после чего в некоторых районах города пропало электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной причине, причиной взрыва стала авария на подстанции. Без электричества остались около пяти тысяч человек в Зареченском районе. Для устранения аварии на место ЧП выехала аварийная бригада.
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Элина Позднякова