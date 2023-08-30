В Тульской, Московской и других областях объявлен режим «Ковёр»

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В Тульской области, в Рязани, над частями Московской области и Калужской области введён режим «Ковёр».
Об этом пишет Телеграм-канал Baza. Отмечается, что режим «Ковёр» объявляют при обнаружении в небе нежелательных летающих объектов или при наличии угрозы появления таковых.
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Диана Аванесян