В Тульской области чиновница и её сын отравились насмерть

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В Ясногорске Тульской области обнаружили мёртвой 20-летнюю чиновницу и её 2-летнего сына.
РЕН ТВ пишет, что семью обнаружили днём 29 августа в квартире на улице Машиностроителей. Правоохранители предполагают, что причиной смерти стало отравление. Чем именно отравилась мать и ребёнок, пока неизвестно. На постельном белье обнаружены следы рвоты.
Тела погибших отправлены на экспертизу.
Ранее сообщалось, что школьник выпил энергетик и впал в кому в Крыму. Позже в больнице у него остановилось сердце. Несовершеннолетнему стало плохо после того, как он выпил энергетический напиток.14-летнего школьника экстренно госпитализировали с диагнозом: отравление неизвестным веществом.
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Мария Фирсова