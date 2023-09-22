В Тульской области электричество пропало из-за крыс, а не из-за взрывов

Фото: iStock/jjgarcia03
В Тульской области произошла авария на подстанции, в результате которой без свет остались более пяти тысяч жителей города. Об этом пишет Baza.
Предварительно, в ячейку вакуумного выключателя забрались несколько крыс и дотронулись до токоведущих частей, спровоцировав скачки электричества. Из-за этого в некоторых районах Тулы пропало электричество.
Читайте также:
В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте
В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке
В Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них в реанимации
Диана Аванесян