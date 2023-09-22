Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Тульской области электричество пропало из-за крыс, а не из-за взрывов

В Тульской области электричество пропало из-за крыс, а не из-за взрывов

Baza: В Тульской области электричество пропало из-за крыс, а не из-за взрывов
22 сентября 2023, 00:02
Фото: iStock/jjgarcia03

Фото: iStock/jjgarcia03

В Тульской области произошла авария на подстанции, в результате которой без свет остались более пяти ​тысяч жителей города. Об этом пишет Baza.

В публикации говорится, что звуки взрывов не имеют отношения к аварии — источники канала проинформировали, что электричество пропало из-за крыс.

Предварительно, в ячейку вакуумного выключателя забрались несколько крыс и дотронулись до токоведущих частей, спровоцировав скачки электричества. Из-за этого в некоторых районах Тулы пропало электричество.

Читайте также:

В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте

В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке

В Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них в реанимации

#электричество
#аварии
Читайте нас в
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
22 сентября 2023, 00:14

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Южном окружном военном суде прокурор огласил обвинительное заключение в отношении четверых мужчин по делу о покушении на первого главу Донецкой Республики (ДНР) Александра Захарченко и ряде других преступлений. Об этом пишет РИА Новости.
На скамье подсудимых находятся Александр Погорелов, Александр Тимошенко,  Артём Ен и Василий Чурилов. По словам прокурора, в 2014 году СБУ создала для убийства Захарченко агентурную сеть.

Чурилову вменяют содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе. Ён также обвиняется в содействии террористической деятельности, а Тимошенко — в шпионаже.

Читайте также:

В Мытищах иностранец получил 12 лет колонии за содействие терроризму

Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» обокрали в Москве

Террористы хотели сбить летевший из Москвы самолет

#сбу
#суд
#обвинение
#днр
Читайте нас в
В Туле прогремело несколько взрывов, в части города погас свет
21 сентября 2023, 22:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Туле прогремело несколько взрывов, после чего в некоторых районах города пропало электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, очевидцы сообщили не менее, чем о трех взрывах в Туле. Сразу после этого, в большей части города пропало электричество. По предварительным данным, взрывы прогремели в Пролетарском районе. Официального подтверждения пока не было. Подробности выясняются.

По предварительной причине, причиной взрыва стала авария на подстанции. Без электричества остались около пяти тысяч человек в Зареченском районе. Для устранения аварии на место ЧП выехала аварийная бригада.

Читайте также:

В Черкассах из-за ПВО пострадал объект социальной инфраструктуры

Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады

После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы


#электричество
#чп
#взрывы
Читайте нас в
В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте
21 сентября 2023, 20:07

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве из окна девятого этажа в доме на ул. Изюмской выпал двухлетний ребенок, он погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Из окна квартиры 9 этажа жилого дома на ул. Изюмской выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 г.р. (2 года) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в момент падения ребенка в квартире были оба родителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

Накануне также сообщалось, что в Москве мужчина выпал из окна шестого этажа, пытаясь спасти котенка с карниза. Он два месяца пробыл в коме и скончался 19 сентября.

Читайте также:

В Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них в реанимации

В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в лицо девочке

Два школьника в Ингушетии подорвались на найденной в сарае гранате
#ребёнок
#уголовное мальчик
Читайте нас в
В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке
21 сентября 2023, 18:07

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Сотрудники управляющей компании начали восстанавливать остекление в дома №9 по улице Октябрьской в Балашихе после взрыва в соседней девятиэтажке. Сотрудники УК обходят квартиры и выясняют, кому нужна помощь.
«Собираем данные, берём контактные телефоны. Сейчас, если есть большие повреждения пластиковых стеклопакетов, их закрывают полиэтиленом», – рассказала начальник отдела благоустройства УК «Квартал» Татьяна Гордейчук
К восстановлению остекления в лоджиях приступят позже. Также ожидают замерщика для пластиковых стеклопакетов.
«Вчера сотрудники управляющей компании приходили четыре раза, все данные сняли. Сегодня с утра был в ЖЭКе, ещё раз дал информацию. По срокам не определились, но сказали, что всё сделают. Записали количество окон, которые надо заменить», – поделился житель дома Роман Федяков.
Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение произошло через несколько часов после взрыва во время разбора завалов. 
 
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались. 
 
Также спасатели эвакуировали 170 человек. Их направили в несколько пунктов временного размещения. 

Читайте также:

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе

В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка
 

#балашиха
#взрыв
#взрыв бытового газа
#дом
#окно
#подмосковье
#московская область
#управляющая компания
Читайте нас в
В Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них в реанимации
21 сентября 2023, 17:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В мордовском Краснослободске в медицинском колледже 23 студента отравились газом, пятеро из них сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пострадали подростки от 17 до 21 года. Все госпитализированы. При этом пять из них в состоянии средней тяжести находятся в реанимации. Состояние остальных студентов более легкое, но они также находятся под присмотром врачей.

Местные жители рассказали, что запах сероводорода чувствовался по всему городу, позже они узнали об отравлении подростков.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ложных опятах в лесах

Мать и двое сыновей отравились грибами в Истре

Количество отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло до 171 человека




#подростки
#жители
Читайте нас в
В Мытищах иностранец получил 12 лет колонии за содействие терроризму
21 сентября 2023, 17:39

Фото: Istockphoto / Zolnierek

Мытищинский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 36-летнего гражданина иностранного государства, призывавшего к терактам в России. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
По данным следствия, в период с 2012 по 2016 год мужчина вступил в Мытищах в ячейку террористов «Исламского государства».* Он проводил встречи, спонсировал и обеспечивал всем необходимым вовлечённых в деятельность организации, в том числе предоставляя временное жилье. 
 
Иностранец также помогал им создавать аккаунты в соцсетях, где призывал совершать теракты на территории России. Мужчину задержали, когда о его деятельности узнали оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Московскому региону.  
 
Подсудимого признали виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, а также в содействии деятельности террористической организации и финансировании терроризма. 
 
* запрещённая в России террористическая организация
 
Читайте также:

В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в лицо девочке

Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» обокрали в Москве

Главный охранник Ельцина лишился 13 миллионов



#суд
#приговор
#мытищи
#террористы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в лицо девочке
21 сентября 2023, 14:21

Фото: istockphoto/Prathaan

В поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга в больницу обратилась 14-летняя школьница. Врачи диагностировали у девочки перелом костей носа и инородное тело (пулю) в области скулы.
Девочка рассказала, что пострадала от рук своего знакомого сверстника. Инцидент произошел на Колпинском шоссе. По неизвестной причине мальчик выстрелил ей прямо в лицо из пневматического пистолета с близкого расстояния, сообщает сетевое издание «78.ru». Была проведена операция, пулю удалось извлечь. В настоящее время врачи оценивают состояние девочки как средней тяжести.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшедшего. Будут выяснены все подробности и обстоятельства случившегося, а также причины, толкнувшие мальчика на совершение преступления.

Читайте также:

Мужчина устроил стрельбу в парке в новой Москве

В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони

Полицейский на свадьбе расстрелял мужчину за рюмку водки

#врачи
#операция
#шоссе
#инцидент
#мальчик
#девочка
#санкт-петербург
Читайте нас в
Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» обокрали в Москве
Mash: Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» Барышева обокрали в Москве
21 сентября 2023, 12:56

Фото: iStock/blinow61

Экс-участника скандального реалити-шоу «Дом-2» Никиту Барышева, который недавно вернулся со спецоперации в отпуск, обокрали на два миллиона рублей в ночном клубе в Москве. ОБ этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, похищенными денежными средствами оказались боевые выплаты.  Напомним, 26-летний парень получил повестку во время мобилизации в сентябре прошлого года, а уже 28 сентября отправился в зону СВО.  

В итоге, Барышев приехал в отпуск на похороны деда, в после этого отправился в ночной клуб столицы. К утру он заметил, что на карте не хватало 1,876 млн рублей. Все они ушли несколькими переводами на неизвестные счета. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. 

Читайте также:

Главный охранник Ельцина лишился 13 миллионов

Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег со счетов
#кражи
#выплаты
#клуб
#сво
Читайте нас в
Главный охранник Ельцина лишился 13 миллионов
Главного охранника Ельцина обманули телефонные мошенники на 13 млн
21 сентября 2023, 12:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Генерал КГБ и главный охранник Ельцина во время путча 1991 года Александр Стерлигов оказался жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, он лишился почти 13 миллионов рублей. Уточняется, что за помощью к правоохранителям он обратился еще 20 сентября. Потерпевший рассказал, что ему позвонил якобы сотрудника МТС, который рассказал, что сейчас идет переподключение к новым вышкам, поэтому Стерлигову необходимо срочно зайти в приложение банка. 
 
«К разговору подключился и выдававший себя за сотрудника кредитной организации мужчина. Он рассказал, что с его счета пытаются снять деньги, и порекомендовал срочно перевести их на другой счет», - уточняет издание. 

В итоге, Стерлигов, придя в отделение банка, расположенное во Владимире, решил снять со счета 1,6 млн рублей. После этого он направил средства на некий «безопасный» счет. Кроме того, мужчина отдал мошенникам также доступ ко всем банковским сервисам, лившись облигаций, которые оценили в 11 миллионов рублей. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. 
 
Читайте также: 

Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег со счетов

Аналитик Парфентьев: Мошенникам перекроют возможность обманывать россиян
#деньги
#кражи
#уголовное мужчина
#счёт
Читайте нас в
Достижения.рф