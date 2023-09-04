В Тульской области повар получил 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2005 году

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По информации прокуратуры Липецкой области, в 2005 году две женщины пришли в гости к своему, тогда еще 25-летнему, знакомому, который работал поваром. У них завязалась ссора, в результате которой он дарил одну из них по лицу. Вторая попыталась убежать и позвать на помощь, однако, мужчина нанес ей удар ножом в шею, а затем схватил первую, ударил ее ножом в живот, накинул веревку на шею и придушил.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление» и приговорили его к 10 годам лишении свободы в колонии строго режима.
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