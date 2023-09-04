В Тульской области повар получил 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2005 году

В ходе патрулирования улиц округа Химки, сотрудникам Росгвардии поступила информация, что во дворе жилого дома на улице Лесная происходит драка между двумя мужчинами.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место проишествия. Сотрудники узнали, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один нанес другому множественные удары ножом в область шеи и туловища. Травмы оказались не совместимы с жизнь и один из мужчин скончался на месте.

Сотрудники Росгвардии провели задержание 32 -летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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