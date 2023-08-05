В Тульской области прозвучало несколько взрывов

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Жители разных районов Тульской области сообщили в соцсетях о нескольких слышанных ими сильных взрывах. Также очевидцы рассказывали о следах в небе, похожих на трассы от падающих дымящихся предметов.
О слышанных ими громких звуках, напоминающих взрывы, сообщали в соцсетях также жители Московской и Калужской областей.
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Александр Бойцов