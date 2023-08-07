В Тульской области возбудили уголовное дело после гибели школьника в аквапарке

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в аквапарке города Щекино Тульской области, сообщили представители СК РФ по региону в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла днем 6 августа. Исчезновение ребенка заметил старший брат погибшего. Он начал звать на помощь взрослых, которые стали искать оставленного без присмотра в воде ученика младших классов. Восьмилетний мальчик утонул.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее в Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний ребёнок. Мальчик плавал бассейне. Через некоторое время мальчика нашли в бассейне без сознания.
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Евгения Парфентьева