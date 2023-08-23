В Тульской области задержан мужчина, который убил жену в центре Москвы

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Убийство произошло 11 августа в квартире на улице Лесной.
СК РФ сообщает, что между супругами произошёл конфликт. Мужчина в присутствии несовершеннолетней дочери изрезал женщину ножом. После этого сбежал, а его жена на следующий день скончалась в больнице.
Поймать преступника удалось только сейчас. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал вину.
Ранее на Урале следователи раскрыли убийство, которое произошло 11 лет назад.
25 августа 2013 года недалеко от трассы Красноуфимск — Симинчи дорожные рабочие обнаружили человеческие останки, закопанные в грунт. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшим в мае 2012 года 18-летней Ольге Худяковой и 19-летней Анастасии Вальневой. В то время следственные действия не увенчались успехом. Не было ни улик, ни свидетелей.
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Поймать преступника удалось только сейчас. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал вину.
25 августа 2013 года недалеко от трассы Красноуфимск — Симинчи дорожные рабочие обнаружили человеческие останки, закопанные в грунт. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшим в мае 2012 года 18-летней Ольге Худяковой и 19-летней Анастасии Вальневой. В то время следственные действия не увенчались успехом. Не было ни улик, ни свидетелей.
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Мария Фирсова