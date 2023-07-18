В Тульской области мальчик напоролся на кол, который сельчане спрятали в поле

Фото:istockphoto/Conny Pokorny
В Ефремовском районе Тульской области мальчик поранил ногу металлическим колом, который местные жители использовали для защиты поля от автомобилистов.
Местные жители вкопали вдоль дороги металлические колья, надеясь, что автолюбители проколют шины и перестанут губить посевы, но в этой ловушке оказался ребёнок. Мальчик наступил на забитые железные колья. Рану придется зашивать.
Читайте также:
В США 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру
Мужчина лишился ноги из-за царапины на пятке
В Москве мужчина умер в автобусе, поранив ногу
Мария Фирсова