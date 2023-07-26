В Тульской области медведь напал на женщину с ребенком

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В городе Алексин Тульской области медведь поранил женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к его вольеру на зооферме, Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 23 июля. 27-летняя женщина прогуливалась по зооферме со своим маленьким ребенком. Когда они подошли к вольеру с медведем, то животное просунуло лапу сквозь решетку и ударило ей зрителей.
Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью, однако, к счастью, их жизням ничего не угрожает.
Выяснилось, что у вольера, в котором содержится дикое животное, нет необходимых ограждений.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества».
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Евгения Парфентьева