В Тульской области местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого школьница обвинила в изнасиловании

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Школьница рассказала знакомым об изнасиловании и вместе с ними отправилась мстить: мужчину вывезли в лес и забили до смерти.
Полицейские узнали о происшествии от очевидцев. 8 июля в полицию сообщили, что в городе Алексине неизвестные насильно посадили мужчину в машину и увезли. Сотрудники ДПС остановили машину, но там не оказалось похищенного. За рулём был пьяный водитель. Мужчину отправили на допрос, где он во всём сознался.
Выяснилось, что до похищения компания мужчин (22 года и 39 лет) распивали спиртные напитки с 15-летней школьницей. Во время разговора девочка призналась, что её изнасиловал общий знакомый, который являлся гражданином Армении. Новость произвела сильное впечатление на мужчин. Они решили отомстить.
Девушка пригласила обвиняемого в изнасиловании на разговор. Мужчину уже ждали. Его запихали в машину и увезли в лес. Сначала мужчину сильно избили и уехали, но затем компания вернулась и добила.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — за похищение и убийство.
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Выяснилось, что до похищения компания мужчин (22 года и 39 лет) распивали спиртные напитки с 15-летней школьницей. Во время разговора девочка призналась, что её изнасиловал общий знакомый, который являлся гражданином Армении. Новость произвела сильное впечатление на мужчин. Они решили отомстить.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — за похищение и убийство.
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Мария Фирсова