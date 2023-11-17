В тундре на Чукотке нашли пропавшую неделю назад местную жительницу

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Потерявшуюся неделю назад жительницу назад обнаружили живой, об этом сообщает «ТАСС» на администрацию Чукотского муниципального района.
10 ноября трое жителей чукотского села Нешкан находились в оленеводческой бригаде. На пути домой один из двух снегоходов провалился под лёд. В результате, было принято решение, что один человек отправится в населенный пункт за помощью, а двое остальных останутся на месте с запасом воды и продуктов.
Однако, совсем скоро в тундре разбушевалась буря. Вернуться на место, где остались спутники, отправившийся за помощью мужчина смог только два дня спустя. На месте уже никого не было.
Позже выяснилось, что один мужчина, не дождавшись помощи, отправился за ней самостоятельно, а также сообщил, где искать женщину.
Сегодня пережившую семь дней в снежной тундре женщину доставят в Нешкан, где окажут всю необходимую помощь.
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Однако, совсем скоро в тундре разбушевалась буря. Вернуться на место, где остались спутники, отправившийся за помощью мужчина смог только два дня спустя. На месте уже никого не было.
Сегодня пережившую семь дней в снежной тундре женщину доставят в Нешкан, где окажут всю необходимую помощь.
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Евгения Парфентьева