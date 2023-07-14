В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8

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В Турции, провинция Кахраманмараш, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает AFAD.
Уточняется, что подземные толчки произошли в районе Эльбистан в 15:32. Очаг землетрясения находился на глубине 12,44 км.
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Диана Аванесян