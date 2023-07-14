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В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8

14 июля 2023, 03:27

Фото: iStock/Marina Novitkaia

В Турции, провинция Кахраманмараш, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает AFAD.
Уточняется, что подземные толчки произошли в районе Эльбистан в 15:32. Очаг землетрясения находился на глубине 12,44 км.

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#землетрясение
#Турция
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В Москве после аварии на Рябиновой улице загорелись два грузовика
14 июля 2023, 03:48

Фото: iStock/kdshutterman

В Москве на Рябиновой улице грузовик влетел в фуру, в результате чего произошел пожар и несколько взрывов.
По информации Телеграм-канала «Москва 24» у одного из автомобилей рванул баллон с газом. Предварительно, пострадал один человек.

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В Курской области прогремел взрыв;

Самарская полиция проверит видео с «частным моргом» в гараже;

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков.

#пожар
#Москва
#ДТП
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В Курской области прогремел взрыв
14 июля 2023, 02:00

Фото: iStock/RamonCast

В Сети опубликованы кадры, на которых слышны звуки взрывов в Курчатове Курской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На видео можно увидеть вспышки света и услышать сирены автомобилей, которые срабатывают от громких звуков. Уточняется, что звуки взрывов были слышны «практически всему городу».

Информация о пострадавших в результате инцидента в настоящее время отсутствует. 

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#взрыв
#Курск
#Курская область
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Губернатор Самарской области Азаров назначил проверку нелегального морга
13 июля 2023, 22:24

Фото: iStock/Motortion

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил провести проверку нелегального морга, который был обнаружен в гаражном кооперативе.
Сейчас полиция в Самаре проводит проверку по опубликованному в социальной сети видеоролику, в котором показано, как в оборудованном в гараже хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо».

«За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших», - заявил Азаров.
Он подчеркнул, что лично будет контролировать ход расследования.

Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.

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#Самара
#морг
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Самарская полиция проверит видео с «частным моргом» в гараже
13 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/Soumen Hazra

Полиция в Самаре проводит проверку по опубликованному в социальной сети видеоролику, в котором показано, как в оборудованном в гараже хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо». Об этом сообщили в региональном главке МВД.
В пресс-службе главка сообщили, что по результатам проведенной проверки будет принято решение.

Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.

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#гараж
#морг
#Самара
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В пензенском селе Средняя Елюзань число заразившихся корью выросло до 64
13 июля 2023, 21:37

Фото: iStock/Singjai20

Количество заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло до 64 человек. Об этом сообщает областной минздрав.
Отмечается, что случаи кори обнаружены в Пензе и трех райцентрах Кузнецке, Неверкино и Шемышейке.

Напомним, с начала июля в селе Средняя Елюзань Пензенской области за последние пять дней выявили 18 случаев заражения корью. Все пациенты заявили об отсутствии прививки от кори.

Из-за напряжённой эпидемиологической ситуации в населённом пункте объявили масочный режим и ввели ограничение на проведение массовых мероприятий для стабилизации обстановки.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Маленькие дети подвержены высокому риску заболеть с серьезными осложнениями.

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В селе Пензенской области выявили 18 случаев заражения корью

#корь
#Пензенская область
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BAZA: Задержан гендиректор «Бюджетных и финансовых технологий» Моносов
13 июля 2023, 20:28

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

По предварительной информации, сотрудниками правопорядка задержан генеральный директор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.
Отмечается, что 53-летний Моносов задержан на ряду с замглавы Минцифры Максимом Паршиным и подозревается в даче взятки.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сделает это Басманный суд Москвы.

До этого в Москве задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В Минцифры отмечали, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.

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#арест
#происшествие
#взятка
#суд
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В Уфе полиция задержала петербуржца за взлом 130 аккаунтов на «Госуслугах»
13 июля 2023, 20:13

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Уфе задержан хакер из Санкт-Петербурга, который похитил данные от аккаунтов на портале «Госуслуг» у 130 россиян.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчина создал в интернете несколько фишинговых сайтов, которые похожи на страницы госучреждений. Люди вводили свои пароли от учетных записей на портале «Госуслуг», а личные данные автоматически отправлялись хакеру, который менял пароли и пользовался аккаунтами для оформления микрозаймов. Полученные деньги выводились через анонимные кошельки.

Когда кредитный лимит был исчерпан, мужчина уничтожал учетную запись. В работу брался новый аккаунт.

Во время обыска у хакера изъяли 25 SIM-карт, телефоны и банковские карты. Мужчина доставлен в Санкт-Петербург.  

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#хакер
#Санкт-Петербург
#Госуслуги
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С жилого дома в Москве рухнула строительная люлька вместе с рабочим
13 июля 2023, 19:50

Фото: istockphoto.com/pusit771

На юго-востоке Москвы с жилого здания упала строительная люлька, в которой находился рабочий.
Отмечается, что происшествие произошло в результате обрыва троса при проведении ремонтных работ. Рабочий пострадал, сейчас он находится под наблюдением врачей.

«При проведении ремонтных работ на фасаде жилого дома номер 36 на Ставропольской улице произошел обрыв троса строительной люльки», — приводит РИА Новости сообщение по ситуации своего источника.

Кроме того, как передаёт агентство, по информации СК, рабочий в результате происшествия погиб, не смотря на оказанную ему необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства и детали дела выясняются.

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#происшествие
#рабочий
#Москва
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В Москве совершено нападение на сотрудника посольства Северной Кореи
13 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/Tunatura

Мужчину с ножевыми ранениями обнаружили в машине, которая принадлежит посольству КНДР.
По данным тг-канала Baza, 37-летнего Кима С. обнаружили в автомобиле Volkswagen на улице Ратной сегодня ночью.

Мужчину ранили в грудь и живот. Сотрудника посольства экстренно госпитализировали в реанимацию.

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