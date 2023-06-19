В Турции произошло землетрясение

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СМИ: В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
В провинции Адана, Турция, зафиксировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в районе Саимбейли в 23:59 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10,15 километров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что два землетрясения произошли у берегов Камчатки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в районе Саимбейли в 23:59 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10,15 километров.
Диана Аванесян