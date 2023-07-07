В турецкой Алании охранники отеля избили гражданина России

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В турецком городе Алания охранники отеля избили гражданина России. Об этом сообщает украинские издание «Страна».
Согласно сообщению, российская семья переехала жить в Турцию год назад. Отдыхая в отеле у бассейна на них с балкона начали бросать бутылки с водой. Тогда россияне пожаловались на ресепшене, где на них не обратили никого внимания, при этом один из охранников заявил, что они русские, и заслужили подобное обращение.
Такой ответ возмутил женщину. Она достала мобильный телефон и потребовала повторить слова на камеру, однако охранник замахнулся на россиянку и попробовал отобрать телефон. Мужчина вступился за свою жену, оттолкнув нападавшего. Тогда на него набросили еще трое человек и жестоко избили.
После этого пострадавшему не хотели вызывать скорую помощь, а сделали это только после того, как мужчина потерял сознание.
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Такой ответ возмутил женщину. Она достала мобильный телефон и потребовала повторить слова на камеру, однако охранник замахнулся на россиянку и попробовал отобрать телефон. Мужчина вступился за свою жену, оттолкнув нападавшего. Тогда на него набросили еще трое человек и жестоко избили.
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Элина Позднякова