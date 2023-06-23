В турецкой провинции произошло землетрясение

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В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,8
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясении магнитудой 3,8, передает РИА Новости.
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 20:05 по местному времени в районе Доганшехир.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Ранее «Радио 1» сообщало о высказывании сейсмолога Вольфмана: «Землетрясения в Крыму, как правило, повторно не происходят».
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 20:05 по местному времени в районе Доганшехир.
Ранее «Радио 1» сообщало о высказывании сейсмолога Вольфмана: «Землетрясения в Крыму, как правило, повторно не происходят».
Екатерина Коршунова