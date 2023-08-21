В Турции 12 человек погибли в ДТП в автобусом

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В турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщает NTV.
Пассажирский автобус следовал по маршруту Сивас-Стамбул. По информации СМИ, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в тридцатиметровое ограждение.
Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.
Еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Отмечается, что один из них находится в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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Евгения Парфентьева