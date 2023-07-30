В Турции автобус сорвался с моста, погибли семь человек

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В турецкой провинции Карс автобус сорвался с 50-метрового моста. Погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Отмечается, что пассажирский автобус выполнял рейс Бурса — Карс. В районе деревни Каракурт автобус сорвался с моста в овраг.
Причины инцидента устанавливаются. Одного пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали.
Напомним, ранее в Аланьи экскурсионный микроавтобус попал в аварию. Микроавтобус перевозил туристов из Казахстана по трассе Окурджалар Махаллеси и столкнулся с грузовиком. На месте работают полиция и медицинские бригады. В результате ДТП скончались водитель микроавтобуса и гид - гражданин Украины, который сидел рядом. Пострадали 12 туристов, из них 6 серьёзно травмировались.
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Екатерина Коршунова