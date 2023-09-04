В Турции из-за наводнений погибли четыре человека

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Четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции. Также есть без вести пропавшие.
Hürriyet пишет, что Главное управление метеорологии предупреждало в субботу о том, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях страны.
Также в результате наводнения повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека: они попали в паводковые воды вместе с автомобилем. Сообщается, что в Кайсери из-за проливных дождей переполнены русла ручьев.
Утонула 50-летняя женщина, которая находилась в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю. 13 человек, которые оказались на мели, были спасены.
Семь пострадавших были госпитализированы в Аксарайскую учебно-научную больницу.
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«В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили»,-пишет газета.
Утонула 50-летняя женщина, которая находилась в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю. 13 человек, которые оказались на мели, были спасены.
Семь пострадавших были госпитализированы в Аксарайскую учебно-научную больницу.
«Спасатели продолжают поиски отца и его ребенка, которые считаются пропавшими без вести», - пишет Hürriyet.Читайте также:
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Мария Фирсова