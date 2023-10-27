В Турции на борту сухогруза прогремел взрыв, четыре человека ранены

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Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Российская Федерация будет контролировать больше территорий и займёт значительную часть южной и восточной Украины. Об этом пишет Centre for Independent Studies.
«Я думаю, что русские в результате займут больше территорий, чем они сейчас контролируют. Русские возьмут значительную часть восточной и южной Украины», — цитирует издание слова собеседника.
Аналитик добавила, что Украина, лишившись территорий, станет «дисфункциональным» государством. По словам Миршаймера, к такому исходу приведёт неадекватное формулирование условий для переговоров украинской стороной.
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