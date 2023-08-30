В Турции началось наводнение после мощных дождей

Фото: istockphoto/Sarah J Lee
Восток Турции смывает из-за продолжительных ливней.
РЕН ТВ пишет, что ливни стали причиной сильного наводнения в одном из регионов, в котором из берегов вышел канал для орошения сельхоз посевов.
Мощные потоки воды вместе с камнями, грязью вырвались из русла и оказались на улицах. Прохожим пришлось убегать от потока воды.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле могут разрушиться 100 тысяч домов из-за сильного землетрясения. Такой прогноз дал ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. По его словам, появление такого землетрясение – это вопрос исключительно времени. Герюр сказал, что геосфера вошла в тот период, когда сильные толчки на турецкой территории будут происходить всё чаще.
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Мощные потоки воды вместе с камнями, грязью вырвались из русла и оказались на улицах. Прохожим пришлось убегать от потока воды.
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Мария Фирсова