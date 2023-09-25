В Турции найдена убитой российская феминистка Емельянова

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В турецком городе Эрзурум найдена убитой активистка из России и автор канала «Феминистки поясняют» Анастасия Емельянова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на подругу девушки.
Согласно сообщению, девушка перестала выходить на связь еще 20 сентября. Ее подруги рассказали, что пытались подать заявлению в полицию о пропаже подруги, однако принимать его отказались. Уже спустя сутки был найдет труп девушки.
По подозрению в убийстве Емельяновой задержан молодой её молодой человек. Выясняется причина преступления. При этом родственники девушки пытаются вернуть на родину тело.
Уточняется, что Анастасия Емельянова была антивоенной активисткой, также она вела канал «Феминистки объясняют», где публиковались ролики «об актуальных проблемах женщин в России и во всем мире».
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По подозрению в убийстве Емельяновой задержан молодой её молодой человек. Выясняется причина преступления. При этом родственники девушки пытаются вернуть на родину тело.
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Элина Позднякова