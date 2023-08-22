В Турции опасаются разрушения 600 тысяч домов в случае новых землетрясений

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В Стамбуле ожидают новое землетрясение. В опасности могут оказаться 600 тысяч домов.
Об этом изданию Türkiye сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.
По словам министра, основной задачей властей сейчас является переселение граждан в сейсмостойкое жильё. Большую часть такой недвижимости сдадут к декабрю 2023 года.
18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр сообщил, что Турция вступает в период разрушительных землетрясений.
По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.
Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции случилось два мощных землетрясения. Стихия затронула 10 провинций страны, а также Сирию. Число погибших достигло почти 46 тысяч. Обрушилось 26,3 тысячи зданий. Ущерб превысил 105 млрд долларов.
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«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», —сообщил Ожасеки, добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.
18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр сообщил, что Турция вступает в период разрушительных землетрясений.
По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.
Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции случилось два мощных землетрясения. Стихия затронула 10 провинций страны, а также Сирию. Число погибших достигло почти 46 тысяч. Обрушилось 26,3 тысячи зданий. Ущерб превысил 105 млрд долларов.
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Мария Фирсова